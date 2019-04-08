الخارجية الروسية: نتواصل مع جميع أطراف النزاع فى ليبيا والأمم المتحدة

موسكو(أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف اليوم الاثنين، أن موسكو تتواصل مع جميع أطراف النزاع فى ليبيا والأمم المتحدة .

وقال بوجدانوف فى تصريحات للصحفيين - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبى أحمد معيتيق .مضيفا :"نحن نعمل مع غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، ونتواصل مع الجميع فى الغرب والشرق والجنوب"، داعيا الجميع للحل السياسى للقضايا القائمة .

وكانت القيادة العامة للجيش الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلنت الخميس الماضى إطلاق عملية لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة، والتى تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج .