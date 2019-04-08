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الحكومة النيوزيلندية تتلقى نتيجة التحقيق فى هجومى كرايستشيرش فى ديسمبر

الإثنين، 08 أبريل 2019 07:00 ص
الحكومة النيوزيلندية تتلقى نتيجة التحقيق فى هجومى كرايستشيرش فى ديسمبر نيزيلندا
رويترز
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 قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الاثنين إن لجنة التحقيق الملكية في الهجومين الداميين اللذين وقعا على مسجدين في مدينة كرايستشيرش سترفع تقريرها إلى الحكومة بحلول العاشر من ديسمبر .

وأضافت أرديرن في بيان أن التحقيق سيبحث في أنشطة المسلح الذي قام بالهجومين واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الدولية بالإضافة إلى ما إذا كان هناك تحديد "غير ملائم" للأولويات في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب.

ووجهت لرجل يؤمن بتفوق الجنس الأبيض 50 اتهاما بالقتل العمد في هجومي كرايستشيرش في 15 مارس وسيمثل المرة القادمة أمام المحكمة في يونيو . وقالت أرديرن إن هذا الرجل لم يكن على قوائم المتابعة في نيوزيلندا أو استراليا.

 


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نيوزيلندا

مدينة كرايستشيرش

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