الحبس 3 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عزت محمد كامل رئيس الدائرة الخامسة، بحبس "كريم .محمد .ج.إ" عاطل 3 سنوات، وذلك لاتجاره فى المواد المخدرة بدائرة مركز تلا .

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، "محمد.ج.إ" عاطل، لاتجاره فى المواد المخدرة بدائرة مركز تلا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.