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"الجنايات" تواصل اليوم محاكمة متهمة بالتزوير وتبديد 1.5 مليون جنيه

الإثنين، 08 أبريل 2019 04:00 ص
"الجنايات" تواصل اليوم محاكمة متهمة بالتزوير وتبديد 1.5 مليون جنيه محكمه_أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مجدى حسين، محاكمة متهمة بتزوير محررات رسمية وتبديد أكثر من 1.5 مليون جنيه.

 تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أسامة أبو صافى ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد فهمى وحسام عبد الرسول.

 وكشف أمر الإحالة، عن أن " إلهام.أ" 50 سنة، " مديرة فرع مبيعات، وليست من أرباب الوظائف العمومية قلدت بواسطة الغير خاتم شركة مساهمة، وتوقيعات موظفين مختصين بها واستعملتها فى توقيع مصادقات محددة.

 كما كشف أمر الإحالة عن اشتراك المتهمة مع شخص مجهول فى تزوير محررات شركة مساهمة وتبديد مليون و530 ألف جنيه من أموال جهة عملها شركة "ترافيل تشويس" والمسلمة لها على سبيل الأمانة.

 


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