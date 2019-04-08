الجار الله عن الحرس الثورى الإيرانى: "تنين شرير مؤذى لجيرانه وللعالم"

كتب آسر أحمد

علق الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، على توصيف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للحرس الثوى الإيرانى كونه "منظمة إرهابية"، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصى، واصفاً إياه بالتنين الشرير المؤذى لجيرانه وللعالم.

وقال الجار الله "الحرس الثوري الإيراني إرهابي هكذا أعلن رئيس الولايات المتحدة، وهو أمر معلوم لدول الإقليم من زمان، الآن أمريكا أعلنت أنه حرس ثوري إيراني إرهابي، الآن دول الإقليم ستتعامل مع هذا الحرس ككيان إرهابي وكذلك العالم الحر ولا عزاء للتهديدات الإيرانية العنترية".

وأضاف الكاتب الكويتى "الحرس الثوري الإيراني مائة وعشرين ألف عنصر وهو المشرف علي الميزانية الإيرانية أكثر عناصره مخصصين لقمع الثورات الداخلية، طبعا سمعنا تهديداته لأمريكا، لكن هو أعجز أن يعمل شيء، وأمريكا مستعدة لتدمير إيران أمام أي حركة يقوم بها هذا الحرس ضد جنود أمريكا في المنطقة".

وتابع الجار الله قائلاً: "أمريكا أبلغت حلفاءها في الشرق الأوسط العربية والإسلامية، من أنها قد تقوم بعمليات عسكرية ضد إيران إذا كان ذالك ضروري، الكل مقدر لخطوات أمريكا أمام هذا التنيين الشرير المؤذي لجيرانه وللعالم وهو الأمر الذي لن يترك كما ترك الأمر للعبث الهتلري الألماني والذي أزعج العالم ودمره".





وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أعلن اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وأدرجت الولايات المتحدة بالفعل عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم سوداء لانتمائهم للحرس الثوري، لكنها لم تدرج القوة بأكملها على تلك القوائم، وقال ترامب في بيان له: "الحرس الثوري هو أداة الحكومة الرئيسية لتوجيه وتنفيذ حملتها الإرهابية العالمية".