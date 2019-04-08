التنمية المحلية: دعم القرى الأكثر فقرا وتوفير احتياجاتها

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن دعم القرى الأكثر فقراً وتوفير احتياجاتها ودعم البنية الأساسية بها يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة لافتاً الى جهود الوزارة لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية للاسر الفقيرة الأولى بالرعاية خاصة أسر (مبادرة سكن كريم) وتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليكون سكناً كريماً آمناً من خلال توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب النقية وإنشاء أسقف وتأهيل منازل تلك الأسر إضافة الى إعطائهم أولوية في الحصول على قروض صغيرة ومتناهية الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر فرص عمل للشباب والمرأة بها.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى قيام الوزارة حتى الآن بتنفيذ حوالى 40 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحى فى 66 قرية فى محافظات الأقصر وقنا وبنى سويف والمنوفية والفيوم وسوهاج ودمياط والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ والجيزة والقاهرة والمنيا والشرقية والإسكندرية ومحافظات القناة وتكلفت هذه الوصلات 153,5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 61% من المستهدف وبلغ عدد السكان المستفيدين 365ألف نسمة موضحاً أن الوزارة تنفذ مبادرة (سكن كريم) بالتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعى والإسكان والمرافق والتخطيط والأوقاف والمحافظات بالإضافة الى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأوضح الوزير أن سكان قرى محافظة القليوبية هي الأكثر استفادة من مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية حيث بلغ عدد المستفيدين بها 94 ألف مواطن في 8 قرى يليها محافظة الأقصر 63 ألف مواطن في 5 قرى ومحافظة كفر الشيخ 25 ألف مواطن في 7 قرى .

وأضاف الوزير أن الوزارة رصدت 250 مليون جنيه كمرحلة أولى للتوسع في تنفيذ مشروع وصلات الصرف المنزلى للأسر الأولى بالرعاية وذلك في إطار برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية الذى يهدف الى مساندة وتمكين الأسر الفقير للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى التي يتم تنفيذها بالقرى والمراكز ولا يتم الاستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات وعدم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تنفقها الدولة على هذه المشروعات .