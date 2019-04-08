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"التعليم" تواصل تدريب المعلمين على التصحيح الإلكترونى لامتحانات أولى ثانوى

الإثنين، 08 أبريل 2019 04:00 ص
"التعليم" تواصل تدريب المعلمين على التصحيح الإلكترونى لامتحانات أولى ثانوى التعليم تواصل تدريب المعلمين على التصحيح الإلكترونى
كتب محمود طه حسين
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لليوم الثانى على التوالى تدريب المعلمين على التصحيح الإلكترونى، وتقدير درجات طلاب الصف الأول الثانوى العام استعداد للاختبار الإلكترونى الذى يعقد فى مايو المقبل لطلاب الصف الأول الثانوى العام. 
 
ويتلقى المعلمون تدريبا على آلية وكيفية التقدير الإلكترونى والتعامل مع الإجابات على جهاز الكمبيوتر، بما يحقق الهدف من منظومة التصحيح الإلكترونى والمنظمومة الإلكترونية.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدأت، أمس الأحد،  تدريب موجهي عموم اللغة العربية وموجه أول ومعلمي المواد الدراسية على التقدير الإلكتروني، ويستمر التدريب حتى 16 إبريل الجارى.
 
 

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