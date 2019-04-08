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البيئة تنظم ورشة عمل عن أحدث البرامج العالمية لإدارة محطات معالجة الصرف الصحى

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:37 ص
البيئة تنظم ورشة عمل عن أحدث البرامج العالمية لإدارة محطات معالجة الصرف الصحى البيئة تنظم ورشة عمل عن أحدث البرامج العالمية لإدارة محطات مياه الصرف الصحى
كتبت آية دعبس
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نظمت وزارة البيئة ورشة عمل حول "الإدارة المتكاملة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحى" بالتعاون مع خبراء الاتحاد الأوروبى من وزارة البيئة البرتغالية وممثلى وحدة المساعدات الفنية وتبادل المعلومات ( TAIEX ).
 
تهدف الورشة إلى بناء القدرات وتقديم المشورة الفنية والعلمية لجميع المشاركين من الجهات المعنية فى مجال إنشاء محطات الصرف الصحى فى مصر ، وأهداف المعالجة وكيفية إعادة إستخدام المياه المعالجة فى الأغراض المختلفة كما تهدف الورشة الى التدريب على أحدث نظم الرصد المستخدمة فى دول الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى التدريب علي عمل تصميمات نموذجية لتقنيات معالجة مياه الصرف الصحى.
 
حضر الورشة عدد من الباحثين والمتخصصين من وزارة البيئة والجهات المعنية من معهد بحوث الصرف التابع لوزارة الموارد المائية والرى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وقطاع تنظيم مياه الشرب والصرف وجهاز حماية المستهلك.
 
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