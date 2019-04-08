البيئة تنظم سلسلة لقاءات يوميا للتوعية بالاستفادة من سفير قصب السكر

نفذت وزارة البيئة، عدد من الندوات بقنا حول الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها، بالتعاون مع مديرية الزراعة ومؤسسات المجتمع المدنى على مستوى المحافظة، بهدف الحد من حرق المتبقيات الزراعية.

ونفذ جهاز شئون البيئة بقنا 10 ندوات بزمام مدينة فرشوط والقرى المحيطة بالتعاون مع الإدارة الزراعية بمدينة فرشوط استهدفت عدد من المزارعين، تناولت الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتقديم عرض تفصيلى عن أضرار حرق سفير القصب السكر "القش" وفوائد فرمه وعمل أعلاف للمواشى، وقيمته الغذائية، وصناعة السماد الكمبوست، كما تم تقديم عروض وثائقية لتجارب سابقة للاستفادة من سفير قصب السكر.