video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 10:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة تنظم سلسلة لقاءات يوميا للتوعية بالاستفادة من سفير قصب السكر

الإثنين، 08 أبريل 2019 09:46 ص
البيئة تنظم سلسلة لقاءات يوميا للتوعية بالاستفادة من سفير قصب السكر البيئة تنظم برامج للتوعية بالاستفادة من سفير قصب السكر
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
نفذت وزارة البيئة، عدد من الندوات بقنا حول الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها، بالتعاون مع مديرية الزراعة ومؤسسات المجتمع المدنى على مستوى المحافظة، بهدف الحد من حرق المتبقيات الزراعية.
 
ونفذ جهاز شئون البيئة بقنا 10 ندوات بزمام مدينة فرشوط والقرى المحيطة بالتعاون مع الإدارة الزراعية بمدينة فرشوط استهدفت عدد من المزارعين، تناولت الاستفادة من المخلفات  الزراعية، وتقديم عرض تفصيلى عن أضرار حرق سفير القصب السكر "القش" وفوائد فرمه وعمل أعلاف للمواشى، وقيمته الغذائية، وصناعة السماد الكمبوست، كما تم تقديم عروض وثائقية لتجارب سابقة للاستفادة من سفير قصب السكر.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير البيئة السابق: لايوجد مسئول يريد المكوث فى منصبه لمدة أو أن يستمر 12 سنة إلا إذا عايز يضحى

فيديو وصور.. وزيرا البيئة والرياضة يشاركان فى ماراثون "الخير يجمعنا"

وزارة البيئة

مخلفات قصب السكر

مخلفات زراعية

قنا

حرق المخلفات الزراعية

سفير القصب




لا تفوتك
فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة