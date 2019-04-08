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البرلمان الأردنى يقر "الزواج المبكر" فى سن الـ16

الإثنين، 08 أبريل 2019 03:23 م
البرلمان الأردنى يقر "الزواج المبكر" فى سن الـ16 البرلمان الأردنى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء
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أدخل البرلمان الأردنى، اليوم الاثنين، تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، سمحت بالزواج فى "حالات خاصة" فى سن السادسة عشرة حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وفى جلسة مشتركة للبرلمان بشقيه (مجلس النواب ومجلس الأعيان) برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، اتفق النواب والأعيان على تحديد سن زواج الحالات الخاصة الاستثنائية ببلوغ الـ16عاما.

وبموجب القانون المعدل، يسمح بالزواج فى سن السادسة عشرة فى "الحالات الخاصة"، شرط موافقة قاضى القضاة وأن يكون الزواج "ضرورة" تقتضيها المصلحة والتحقق من توفر الرضا والاختيار، ووفق تعليمات يصدرها قاضى القضاة، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وبحسب أرقام دائرة قاضى القضاة فقد أصدرت السلطات الأردنية "77700 عقد زواج فى عام 2017، بما فى ذلك 10434 حالة كانت الزوجة فيها تحت سن 18 عاما، و299 حالة كان الزوج فيها تحت الـ16عاما.

 


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