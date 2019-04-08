الأوقاف تفتح باب التعيين لوظيفة إمام وخطيب وتخصص بندا لذوى الاحتياجات الخاصة

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم في الإعلان التكميلى الخامس المرحلة الثالثة على النحو التالى:

أولًا : ذوو الاحتياجات الخاصة من خريجي الكليات التالية: " أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون " بشعبتيها "، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية " جميع اللغات "، كلية التربية جامعة الأزهر " شعب : الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية " من دور مايو 2016 وحتى تاريخه ، بشرط أن تكون شهادة التأهيل مثبتة في المؤهل الدراسي ، وأن يكون قادرا على صعود المنبر وإمامة الناس، ولم يسبق له التقدم للمسابقة رقم (1)، أو الإعلانات المكملة لها.

ثانيًا: جميع خطباء المكافأة الذين نجحوا تحريريًّا وشفويًّا في اختبارات تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة خلال عام 2018م وحتى تاريخه من الذين لم يسبق لهم التقدم لمسابقة الأئمة 2016م أو الإعلانات المكملة لها من خريجي الكليات المنصوص عليها فى البند أولا، ويشترط ألا يزيد سن المتقدم منهم عن أربعين عامًا، وألا يكون قد سبق وقفه عن الخطابة أو إلغاء تصريحه بمعرفة المديرية أو الوزارة، وسيتم استبعاد أى اسم لا تنطبق عليه هذه الشروط.

ثالثًا: الحاصلون على تقدير جيد تراكمي من دفعتي 2017 ، 2018م بشرط ألا يقل تقديره في القرآن الكريم عن جيد في أي سنة من السنوات الأربع ، وجميع الحاصلين على تقدير جيد جدًا فصاعدًا من دفعتي 2017 ، 2018م ولم يسبق لهم التقدم لمسابقة الأئمة 2016م أو الإعلانات المكملة لها من خريجى الكليات المنصوص عليها في البند أولا.

- بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن أربعين عامًا عند تاريخ نشر الإعلان.

- ويشترط في المتقدم (من غير ذوي الاحتياجات الخاصة) قبول العمل في أي مديرية من مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية دون أى استثناءات.