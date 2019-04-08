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الأوقاف تسلم التضامن 3 آلاف سجادة من مصانع دمنهور لصالح الأسر الأولى بالرعاية

الإثنين، 08 أبريل 2019 02:57 م
الأوقاف تسلم التضامن 3 آلاف سجادة من مصانع دمنهور لصالح الأسر الأولى بالرعاية وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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تتسلم وزارة الأوقاف 3000 سجادة من إنتاج مصانع سجاد دمنهور التابع لوزارة الأوقاف، بمقاسات وتصميمات مختلفة، من أجل تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة للأسر القاطنة بالمناطق العشوائية، فى ضوء مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف وحرصها الشديد على الإسهام فى كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، وفى ضوء التعاون والتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن. 

السجاد هدية من وزارة الأوقاف لصالح الأسر الأولى بالرعاية، يوم الثلاثاء المقبل 9/4/2019 الساعة العاشرة صباحا بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام وزارة الأوقاف.
   

 

 


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