الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

كتب محمود راغب

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من غد الثلاثاء، تشهد حالة الطقس، انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، لافتا إلى أن الانخفاض التدريجى فى درجات الحرارة يصل لـ 5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأشار مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء المقبل تعود الشبورة المائية مرة أخرى فى الظهور على الطرق فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، مناشدا السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة، وتجنب السرعات الزائدة، واتباع تعليمات المرور.

وكشف مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكون الشوائب العالقة فى الجو على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى ، فضلا عن استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد ، لافتا إلى أنه من المتوقع انتهاء فرص سقوط الأمطار مع نهاية يوم الأربعاء المقبل.