video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:55 م
الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من غد الثلاثاء، تشهد حالة الطقس، انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، لافتا إلى أن الانخفاض التدريجى فى درجات الحرارة يصل لـ 5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأشار مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء المقبل تعود الشبورة المائية مرة أخرى فى الظهور على الطرق فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، مناشدا السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة، وتجنب السرعات الزائدة، واتباع تعليمات المرور.

وكشف مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكون الشوائب العالقة فى الجو على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى ، فضلا عن استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد ، لافتا إلى أنه من المتوقع انتهاء فرص سقوط الأمطار مع نهاية يوم الأربعاء المقبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس الغد معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 27 درجة

الارصاد

الطقس

حاله الطقس

حاله الجو

الجو

درجات الحراره

ارتفاع درجات الحراره

هيئه الارصاد




لا تفوتك
السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة