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الإثنين، 08 أبريل 2019 10:36 م
خالد صلاح
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الأردن تعلن الإفراج عن 8 مواطنين معتقلين فى سوريا

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:32 م
الأردن تعلن الإفراج عن 8 مواطنين معتقلين فى سوريا علم الاردن
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تلقت مذكرة رسمية من سفارة سوريا لدى عمان تُعلم الوزارة بقرار السلطات السورية الإفراج عن 8 من مواطني المملكة المعتقلين في سوريا.

 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، وفقا لقناة "العربية" اليوم الاثنين - "إن مذكرة السفارة تضمنت ثمانية أسماء من بين المعتقلين الأردنيين الذين اعتقل 30 منهم منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين أواخر العام الماضي".

 

وأضاف أن قرار السلطات السورية جاء بعد أيام من بحث الوزارة قضية المعتقلين الأردنيين في سوريا مع القائم بأعمال السفارة السورية بعمان، في لقاء طالبت فيه الوزارة مجددا بإطلاق سراح الأردنيين الذين لم يتم توجيه تهم إليهم أو توضيح أسباب اعتقالهم من قبل السلطات السورية.

 

وأعرب القضاة عن شكره للحكومة السورية لقرارها الإفراج عن المعتقلين الثمانية ، مؤكدا أن الوزارة مستمرة بالتواصل مع السلطات السورية للإفراج عن بقية المعتقلين.

 

 


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