اغلاق الطرق الصحراوية بأسوان بسبب عاصفة ترابية مفاجئة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

أغلقت إدارة مرور أسوان، الطرق الصحراوية والسريعة التى تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى المجاورة، بسبب العاصفة الترابية المفاجئة التى ضربت أسوان مساء اليوم الاثنين.

ووجه العميد إيهاب مرزوق ، مدير إدارة المرور، العقيد محمد زردق ، رئيس مباحث مرور أسوان، بإغلاق الطريق الصحراوى الغربى، وطريق أبو سمبل السياحى، وطريق وادى علاقى الرابط بالبحر الأحمر، أمام حركة السيارات، بسبب انعدام الرؤية على هذه الطرق الصحراوية خلال فترة العاصفة الترابية.

وكانت مدينة أسوان شهدت مساء اليوم الاثنين، عاصفة ترابية مفاجئة غطت سماء أسوان، وأدت إلى حجب الرؤية على الطرق الصحراوية وانتشار للأتربة مع سرعة الرياح.



















