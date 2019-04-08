اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الاثنين، فى مقدمتها إعلان وزارة التضامن مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات حتى 18 أبريل، وطرح الإعلان الحادى عشر بالإسكان الاجتماعى للحجز الاثنين المقبل، وإقامة مباراة الأهلى وصن داونز باستاد برج العرب.





"تشريعية النواب" برئاسة عبد العال تناقش غدا مقترحات التعديلات الدستورية





وزارة التضامن تعلن مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات حتى 18 أبريل





الإسكان تعلن طرح الإعلان الحادى عشر بالإسكان الاجتماعى للحجز الاثنين المقبل

الكهرباء تعد خطة الأسعار الجديدة.. الزيادة لن تتجاوز 10 قروش للكيلووات.. الانتهاء من إعداد التصور آخر أبريل





وزير الرى: خطة قومية استراتيجية بتكلفة 50 مليار دولار لمواجهة تحديات نقص المياه





الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن





رئيس البرلمان الليبى لـ"اليوم السابع": تأجيل ملتقى غدامس للحوار السياسى





الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة





رسميا.. إقامة مباراة الأهلى وصن داونز باستاد برج العرب.. والتذكرة بـ 10 جنيهات





عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها