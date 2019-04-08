اعتقال قيادى بارز فى تنظيم "داعش" شمالى العراق

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أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم،الإثنين، اعتقال قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي، بمحافظة نينوي - شمالي العراق - كان مسؤولا عما يسمى بـ"مذاخر أدوية التنظيم" .

وأضاف - في بيان بثته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة "نينوي " بناء على معلومات استخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على مسؤول ما يسمى ب"مذاخر أدوية تنظيم داعش" في المحافظة، مشيرا إلى أن عملية الاعتقال ، تمت استنادا إلى مذكرة قضائية وفق أحكام المادة "4 إرهاب".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تعلن بين فترة وأخرى عن مقتل واعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من العاصمة (بغداد ) والمحافظات العراقية الأخرى.