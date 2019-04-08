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اعترافات قاتلى سائق الشرابية: استدرجناه إلى نفق فيكتوريا وطعناه بسكين

الإثنين، 08 أبريل 2019 07:00 ص
اعترافات قاتلى سائق الشرابية: استدرجناه إلى نفق فيكتوريا وطعناه بسكين جثه_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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"استدرجناه إلى نفق فيكتوريا وضربناه بالسكين انتقاما منه على تعديه على أحدنا فى مشاجرة بسبب خلافات مالية" بهذه الكلمات اعترف عاطل وصديقه بقتل سائق فى منطقة الشرابية لرجال المباحث بعد القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التى قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.

بدأت القضية بتلقى رجال مباحث قسم شرطة الشرابية إخطارا من مستشفى باستقباله جثة سائق يبلغ من العمر 36 سنة مصابة بجرح نافذ فى الصدر.

 وبالفحص والتحرى، تبين سابقة نشوب مشاجرة بين القتيل وعاطل يبلغ من العمر 33 سنة وسبق اتهامه فى "مشاجرات وضرب" بسبب خلافات مالية بينهما، وفى هذه المشاجرة تعدى المتوفى بالضرب على العاطل محدثاً إصابته بجرح قطعى فى الوجه ما آثار حفيظته ودفعه للتفكير فى الانتقام منه.

وفى سبيل ذلك استعان المتهم بصديقه الذى استدرج المجنى عليه لمنطقة نفق فيكتوريا بدعوى إنهاء الخلاف، وهناك تعدى عليه المتهم الأول بسلاح أبيض (سكين) محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

 بمداهمتهما ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وبحوزة الأول السكين المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بالجريمة، وأيد أقوالهما شاهد على الجريمة.


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