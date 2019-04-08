إنفوجراف.. وزارة الهجرة تعلن أهداف مؤسسة "مصر تستطيع"

بعد إطلاق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، رسميا لمؤسسة مصر تستطيع ، كشفت الوزارة عن أهم أهداف المؤسسة فى انفوجراف مبسط.

وكشفت وزارة الهجرة أن المؤسسة تهدف إلى أن تكون بمثابة الكيان الذى يجمع الخبراء والعلماء المصريين بالخارج البارزين فى شتى المجالات لتقديم علمهم وخبراتهم بما يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من جهودهم فى شتى مجالات التنمية، وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبين بعضهم البعض.

وأضافت الوزارة أن المؤسسة تهدف أيضًا إلى إنشاء قاعدة بيانات تضم كافة الرموز البارزة من خبرائنا وعلمائنا بالخارج بمختلف تخصصاتهم وأعمارهم، بالإضافة إلى وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج فى مجالات التنمية.

كما تهدف مؤسسة "مصر تستطيع" إلى تحقيق الربط بين المصريين بالخارج والوزرات والجهات الوطنية للمشاركة فى تنفيذ خطط التنمية القومية بشتى المجالات الاقتصادية، فضلا عن تبنى مشروعات علمية وبحثية فى الداخل بدعم من خبرائنا بالخارج.

وكانت وزارة الهجرة أطلقت رسميا مؤسسة مصر تستطيع، كأحد نتائج سلسلة المؤتمرات التي نظمتها وزارة الهجرة، بحضور وزراء التضامن الاجتماعى والإنتاج الحربى، ورئيس المجلس القومى للمرأة وعدد من رؤساء الجامعات وكبار الشخصيات.