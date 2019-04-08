وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم خلال الاجتماع تعيين رئيس مجموعة "رينو" جان دومينيك سينار عضوا جديدا بمجلس إدارة الشركة.

وكان ممثلو الإدعاء قد ألقوا القبض على كارلوس غصن يوم الخميس الماضي للمرة الرابعة للاشتباه في محاولته التربح على حساب شركة "نيسان"، في تطور مثير آخر اعتبره محامو الدفاع عنه "محاولة لإسكاته".

ويواجه غصن اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات شركة "نيسان" خلال الأزمة المالية.وأفرج عن غصن بكفالة قدرها 9 ملايين دولار الشهر الماضي، وقال حينها إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة.