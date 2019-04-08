إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 17-21 عقدة شمالية غربية وإرتفاع الأموج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1007 هيكتوبسكال وقوة البحر 5 وحالة البحر مضطربة جدا .

وتم إيقاف كافة الإنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة ومتابعة الأحوال المناخية والجومائية حفاظا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .

كما شهدت مدينة الغردقة ورأس غارب هطول أمطارعليها، مع نشاط مكثف للرياح والسحب، وخاصة على الطرق الخارجية.

كما شهدت مناطق شمال المحافظة عاصفة ترابية كثيفة، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأهابت محافظة البحر الأحمر المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة، وأصدر المحافظ تعليماته إلى كافة الجهات المعنية بالتنسيق بينهم والاستعداد التام حيال هذا الأمر .