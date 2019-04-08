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"أوقاف الأقصر" تبدأ تنظيم ندوات ومحاضرات دينية خلال شهر شعبان

الإثنين، 08 أبريل 2019 08:00 ص
"أوقاف الأقصر" تبدأ تنظيم ندوات ومحاضرات دينية خلال شهر شعبان وزير الأقاف
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه بمناسبة حلول شهر شعبان المبارك لعام 1440 / 2019، وإحتفالاً بهذه المناسبة الكريمة، تقيم مديرية أوقاف الأقصر كعادتها فى بداية كل شهر هجرى مجموعة متميزة من الندوات والمحاضرات خلال هذا الشهر الكريم وعلى مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظه يحاضر فيها نخبة متميزة من الدعاة بالمديرية.
 
وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يبلغ عدد هذه المحاضرات والندوات (80) ندوة ومحاضرة، حيث تمت مراعاة التوزيع الجغرافى عند عقد هذه المحاضرات، وذلك حتى تشمل كافة مراكز ومدن المحافظة وتمت مراعاة أن تكون الموضوعات التى سوف تكون فى هذه المحاضرات واقعية، وتعالج بعض المشكلات التى تطفو على السطح فى بعض الأحيان وخصوصاً ونحن مع قرب شهر رمضان المبارك.
 
وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أن مديرية أوقاف الأقصر ستقوم خلال شهر رمضان المبارك بكافة الدعاة المتميزين أصحاب الهمم العالية، وجبة دسمة من ومكثفة من الندوات والمحاضرات واللقاءات الدينية وعلى مختلف الأصعدة.
 
 

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