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بأتوبيس مكشوف ومسيرات وحملات توعية

أمين عام حزب مستقبل وطن بالشرقية: حملات للتوعية بالتعديلات الدستورية

الإثنين، 08 أبريل 2019 04:16 م
أمين عام حزب مستقبل وطن بالشرقية: حملات للتوعية بالتعديلات الدستورية أتوبيسات مكشوفة تجوب شوارع الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور محمد سليم ، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية ، استمرار الحملات واللقاءات الجماهيرية بمختلف قرى ومراكز المحافظة لدعم التعديلات الدستورية المرتقبة وحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الإستحقاق القادم، بالإضافة إلى تكثيف جهود جميع أمانات الحزب بالمحافظة خلال الفترة القادمة من أجل توعية المواطنين بمواد الدستور المستحدثة أو التى سيتم تعديلها والاستفتاء عليها

وأضاف "سليم" إنه فى هذا الإطار نظمت أمانات مراكز "الزقازيق وبلبيس وأبوحماد وأبوكبير وفاقوس والقنايات والصالحية ومشتول السوق" اليوم، عدد من حملات طرق الأبواب وتعليق لافتات الدعاية وتنظيم عدد من المسيرات التعريفية بأتوبيس مكشوف للتوعية بأهمية النزول والمشاركة فى التعديلات الدستورية وإرسال رسالة إلى قوى الشر ، أن جموع المصرين يقفون خلف قيادتها السياسية، مشيراً إلى أن أمانة مركز الزقازيق قامت بمسيرة حاشدة تقدمها أتوبيس مكشوف وتوزيع عدد من الكتيبات التى يتم فيها شرح مواد الدستور المستحدثة أو التى سيتم أضافة تعديلات عليها.

ونوه الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية، إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف تام لجميع الجهود وعقد مزيد من اللقاءات الجماهيرية ،  بمختلف المراكز بحضور جميع نواب وقيادات الحزب على مستوى المحافظة بهدف الوصول لكافة المواطنين بمختلف القرى والنجوع وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى الأستحقاق القادم.

حملات التوعية بالأتوبيس مكشوف تجوب شوارع الشرقية (1)
حملات التوعية بالأتوبيس مكشوف تجوب شوارع الشرقية

 

حملات التوعية بالأتوبيس مكشوف تجوب شوارع الشرقية (2)
حملات التوعية بالأتوبيس مكشوف تجوب شوارع الشرقية 

 

حملات التوعية بالأتوبيس مكشوف تجوب شوارع الشرقية (3)
حملات التوعية بالأتوبيس مكشوف تجوب شوارع الشرقية

 

حملات التوعية بالأتوبيس مكشوف تجوب شوارع الشرقية (4)
حملات التوعية بالأتوبيس مكشوف تجوب شوارع الشرقية

 

حملات التوعية بالأتوبيس مكشوف تجوب شوارع الشرقية (5)
حملات التوعية بالأتوبيس مكشوف تجوب شوارع الشرقية

 

حملات التوعية بالأتوبيس مكشوف تجوب شوارع الشرقية (6)
حملات التوعية بالأتوبيس مكشوف تجوب شوارع الشرقية

 

 


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