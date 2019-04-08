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الإثنين، 08 أبريل 2019 12:33 م
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أسعار الذهب ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 624 جنيها للجرام

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:19 م
أسعار الذهب ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 624 جنيها للجرام أسعار الذهب أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 – 4 – 2019، بقيمة جنيهين بمستهل تعاملات الأسبوع، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 624 جنيها للجرام حتى الآن.
 
 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 
 عيار 21 سجل 624 جنيها للجرام.
 
عيار 18 سجل 534 جنيها للجرام.
 
عيار 24 سجل 713 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب  سجل 4992 جنيها.
 
أوقية الذهب: 1298 دولار.
 
 
يشار إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر فى أسعار الذهب فى مصر، منها سعر أوقية الذهب عالميا وسعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، وكذلك عوامل العرض والطلب.
 
 
ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء نتيجة زيادة سعر أوقية الذهب عالميا من 1292 دولار إلي 1298 دولار ليقترب الذهب من كسر حاجز المقاومة (1300 دولار)
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 
 

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