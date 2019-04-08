أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 8 - 4 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 8-4-2019.

إيقاف تداول 9 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للغزل والنسيج، مستشفى النزهة الدولى، الدلتا للسكر، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الكابلات الكهربائية المصرية، بنك الشركة العربية المصرفية، التوفيق للتأجير التمويلى، المصرية الدولية.

البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.248 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 198 مليون ورقة مالية بقيمة 777 مليون جنةنيه، عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.08% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.49%، والعرب على 5.42% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.93%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 53.4 مليون جنيه، 8 ملايين جنيه، 7.9 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 8.1 مليون جنيه، 73.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 15111 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2379 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19087 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 673 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1717 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 99 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 10.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.92%

- الإسكندرية للغزل والنسيج بسعر إغلاق 1.756 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.40%

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 17.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.09%

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.441 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.11%

- سيدى كرير للبتروكيماويات بسعر إغلاق 18.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.81%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بنك الشركة العربية المصرفية بسعر إغلاق 8.740 دولار بنسبة تراجع بلغت 9.43%

- التوفيق للتأجير التمويلى بسعر إغلاق 4.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.82%

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.598 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.29%

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 70.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.58%

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 49.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.18%