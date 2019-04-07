15.4 مليار دولار أرباح قطاع البرمجيات بالصين خلال يناير وفبراير

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أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن عائدات صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات فى الصين، نمت بنسبة 13.6% على أساس سنوى خلال الشهرين الأولين من العام الجارى، لتسجل103.2مليار يوان (حوالى 15.4 مليار دولار).

وذكرت الوزارة ، فى بيان اليوم، الأحد، أن مبيعات خدمات تكنولوجيا المعلومات زادت بنسبة16.8% خلال فترة يناير- فبراير، مدفوعة بالنمو القوى فى الخدمات السحابية، والبيانات الكبرى، ومنصات التجارة الإلكترونية، فيما ارتفعت مبيعات منتجات البرمجيات بمعدل11.1% على أساس سنوي، متراجعة عن ارتفاع بنسبة 11.7% مقارنة بذات الفترة من عام 2018.

وفى سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن شركات الإنترنت بالصين، سجلت زيادة فى أرباحها المجمعة خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى بواقع 10% لتصل إلى149.8 مليار يوان 22.34 مليار دولار).

وأضافت الوزارة، أن شركات الإنترنت شرقى الصين سجلت زيادة فى العائدات بنسبة 5ر9% لتسجل117.6 مليار يوان (17.5 مليار دولار)، فيما حققت شركات الإنترنت فى وسط وغربى الصين نموا بالعائدات بلغ19.4% 18.6% على التوالى.