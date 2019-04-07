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ولى عهد دبى يلتقى قيادات الصف الثانى بالجهات الحكومية

الأحد، 07 أبريل 2019 04:46 م
ولى عهد دبى يلتقى قيادات الصف الثانى بالجهات الحكومية الشيخ حمدان بن راشد ولى عهد دبى
كتب محمد عبد العظيم
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التقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ،  ولى عهد دبى، عدد من قيادات الصف الثانى فى العديد من الجهات الحكومية فى دبى، حيث تم مناقشة العديد من الملفات المهمة فيما يخص عمل هذه الجهات فى دبى، وذلك بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، ضرورة تكامل وتناسق نهج العمل الحكومى بين مختلف الجهات، ومواصلة العمل على خلق عقول قيادية مبدعة قادرة على تجاوز التحديات ومواكبة تغيرات المستقبل، سعياً نحو ترجمة رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، مشدداً على ضرورة تأهيل الكوادر والنخب من أبناء الدولة، لخلق جيل جديد من القيادات المؤهلة لتولى زمام القيادة ومواصلة مسيرة الصدارة التى تسعى لها دبى لضمان مستقبل مشرق ومستدام.

 

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ويأتى هذا اللقاء فى إطار حرص ولى عهد دبى على متابعة العمل الحكومى، والتواصل مع قيادات الصف الثانى فى حكومة دبى، وترسيخ نهج العمل بروح الفريق الواحد، وبما يسهم فى تعزيز مكانة حكومة دبى الرائدة والسباقة فى تلبية حاجات الفرد والمجتمع.

وثمّن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، جهود قيادات الصف الثانى فى ترجمة رؤية واستراتيجية دبى على أرض الواقع، مؤكدًا متابعته الدائمة لمساهمتهم فى تعزيز تنافسية دبى ودفع عجلة التقدم بما يخدم غاياتنا ورؤيتنا المستقبلية، مشدداً سموه على ثقته بهم وبزملائهم فى الحكومة وعلى قدرتهم على حمل المسؤولية ومواكبة التطلعات والطموحات.

ووجه ولى عهد دبى، حديثه لقادة الصف الثانى فى حكومة دبى، قائلًا: "نحن فريق واحد، وأنا أحد أفراده، أفخر بكم وبزملائكم فى كافة الجهات، لدينا تحديات كثيرة، إلا أننى على ثقة بإمكانياتكم فى تخطيها، فأنتم أملنا وقوتنا لتحقيق الصدارة ومواصلة مسيرة التميز والريادة ليظل اسم الدولة وإمارة دبى شامخاً فى شتى المحافل الدولية"، وأضاف "علمنا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه لا وجود لكلمة مستحيل، وبتعاوننا معاً وبقلب واحد سنصنع الإنجازات، وعلينا العمل بروح الفريق الواحد وفق نهج تكاملى يتعدى الأطر المؤسسية ويضع المصلحة العامة قبل كل شىء".

ويأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة من لقاءات أخرى تهدف إلى تعزيز العمل الجماعى وطرح المقترحات التطويرية والأفكار الخلاقة التى تعزز من ريادة وتنافسية دبى على مختلف الأصعدة.

الشيخ حمدان بن راشد مع قيادات الصف الثانى بالجهات الحكومية فى الامارات
الشيخ حمدان بن راشد مع قيادات الصف الثانى بالجهات الحكومية فى الامارات

 

يذكر أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد قاد فريقه F3 ، للفوز بالمركز الأول فى منافسات الألعاب الحكومية، بعد منافسة قومية مع شرطة أبو ظبى ،  التى حققت المركز الثانى وشرطة دبى حلت فى المركز الثالث.

وقال مجلس دبى الرياضى "إن فريق F3 بقيادة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يحافظ على لقبه بطلاً للألعاب الحكومية بنسختها الثانية"، وأضاف أن فريق F3 للسيدات يتوج بلقب الألعاب الحكومية والمركز الأول بعد تجاوزه كامل عقبات  مرحلة "البارجة" بنجاح.

 

 


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