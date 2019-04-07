وزير القوى العاملة يوجه شركات إلحاق العمالة بفتح أسواق عمل عربيًا وإفريقيًا

كتب محمود راغب

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، المؤتمر العام لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بقاعة المؤتمرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، الذى يهدف إلى إبراز الدور الإيجابى لقطاع هذه الشركات، والتى تعمل تحت مظلة وإشراف وزارة القوى العاملة.

وأكد الوزير حرصه التام على التعاون مع شركات إلحاق العمالة، لما لها من دور كبير وفاعل فى تخفيض نسب البطالة إلى 8.9%، باعتبار هذا التعاون يمثل منظومة كاملة متكاملة الأسس والأركان تعملُ بكل جدٍ واجتهاد فى خدمة الوطن وخدمة عمال مصر.

وأعرب "سعفان" عن أمله بفتح أسواق جديدة على المستوى العالمى، ليس عربيًا وأفريقيًا فقط، بل يأمل الوصول إلى سوق العمل الأوروبي خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن التحول الجارى فى منظومة التعليم سيسهم بصورة كبيرة في فتح هذه الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى تطوير منظومة التدريب، باعتباره الأساس الأول الذى ترتكز عليه منظومة تشغيل جيدة تتواكب مع احتياجات العصر الحديث، بكامل متطلباته، وغزو الأسواق العالمية، وما تحتاجه من تطوير مستمر.

وأضاف أن هدف الوزارة الأسمى يتمركز حول رؤية واضحة ومحددة المعالم هي الحفاظ على مصر، والسعى قدمًا نحو تقدم وازدهار اقتصادها، وجعلها دائما في المقدمة بين مصاف الدول المتقدمة، مشيرًا أن هذا لن يتأتى إلا بالتكاتف والتعاون الأمثل، والتوافق بين الرؤى والأفكار بين الجميع لجعل مصر دائمًا فى مكانتها اللائقة الرائدة.

وأشاد الوزير بمبادرة "خليك فى المضمون"، والتى أطلقتها شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمحاربة الشركات الوهمية، هذه التى تتلاعب بآمال وطموحات الشباب الباحث عن فرصة عمل، مشددًا على أهمية توفر الإرادة اللازمة للقضاء على هذه الشركات الوهمية، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والوزارات والجهات المعنية، للرد الفورى والسريع، على من يبيعون الوهم للشباب، تحقيقًا للردع العام، وحفاظًا على آمال وطموحات الشباب.

وأكد الوزير أن بابه مفتوح لجميع الشركات التي قد تواجه أي مشكلة، للعمل على حلها فورًا، مضيفًا أن بهذا التعاون سنسهم بصورة كبيرة وفاعلة في تقليل نسب البطالة بصورة مرضية، بما له من أكبر النفع على الاقتصاد القومي للبلاد.

وكان الوزير قد وجه في بداية كلمته شكره للغرف التجارية على هذه الدعوة الكريمة، مؤكدًا التعاون الكامل بين شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج والوزارة في خدمة قضايا العمال.

من جانبه تقدم الدكتور حمدى إمام، رئيس شعبة توظيف العمالة المصرية بالقاهرة، بخالص شكره للوزير على حضوره ورعايته للمؤتمر، مؤكدًا أن الوزير لا يدخرُ جهدًا في حل جميع مشكلات شركات إلحاق العمالة.

وقامت الغرفة التجارية بالقاهرة بمنح درع تكريم للوزير على جهوده المشكورة فى خدمة قضايا العمال والعمال.

كما تم عرض مجموعة من العروض التقديمية عن دور شركات التوظيف وتأثيرها على الاقتصاد القومي، والتدريب وأثره فى خفض نسب البطالة، وتم تكريم عدد من قدامى أصحاب الشركات لإسهامهم فى تأسيس الشعب التجارية الممثلة للشركات.