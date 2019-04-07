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الأحد، 07 أبريل 2019 05:58 م
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من أجل التمكين والاندماج والمساواة..

وزير الشباب يمثل مصر في منتدى الشباب الثامن بالأمم المتحدة

الأحد، 07 أبريل 2019 04:59 م
وزير الشباب يمثل مصر في منتدى الشباب الثامن بالأمم المتحدة وزير الرياضة
كتبت ياسمين يحيى
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غادراليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلى أمريكا على رأس وفد مصري لحضور منتدى الشباب الثامن الذى يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة تحت عنوان التمكين والإدماج والمساواة .
وسوف يشارك في المنتدى عدد من وزراء الشباب من مختلف دول العالم وكبار المسئولين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمعنين بقضايا الشباب وعدد كبير من الشباب حول العالم. 
وأكد الدكتور اشرف صبحى بأن المنتدي يعطى الفرصة للشباب لتبادل الرؤي والأفكار حول الموضوعات محل اهتمامهم ويمكنهم من توصيل أصواتهم لصانعي القرار، كما يركز هذا العام على مناقشة  ستة من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتعليم الجيد والنمو الاقتصادي - العمل اللائق -  الحد من عدم المساواة -  قضايا السلام والعدل  والمناخ - دور المؤسسات المعنية بالشباب من تمكين الشباب في تحقيق تلك الأهداف و متابعة نتائجها.
كما يضم المنتدي العديد من الجلسات الفرعية حول الاهتمامات والأولويات الإقليمية الرئيسية للشباب فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،بالإضافة إلى العديد من الحوارات التفاعلية حول السلام والأمن والتحديات والآفاق الجديدة وتطلعات الشباب نحو مستقبل أفضل ومزدهر .  
ومن المقرر أن يشارك الوزير  في المائدة المستديرة الوزارية بعنوان  " الشباب ٢٠٣٠ مع ومن اجل الشباب "   
جدير بالذكر أن نتائج هذا المنتدي سوف يتم مناقشتها خلال قمة المنتدي السياسي رفيع المستوي المزمع عقده هذا العام بمشاركة عدد من رؤساء الدول 
ويلتقي الوزير علي هامش الملتقي بكل من المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدي الامم المتحدة خاصة في ضوء عقد اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ايضا خلال الشهر الجاري ،والسيده شما المزروعي وزيرة الشباب بدولة الامارات العربية ، ووزيرة الشباب والمرآه بالنمسا 
 
 

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