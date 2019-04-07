video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 08:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الزراعة يصل أسيوط لتفقد عددا من المشروعات الزراعية وصوامع القمح

الأحد، 07 أبريل 2019 08:11 ص
وزير الزراعة يصل أسيوط لتفقد عددا من المشروعات الزراعية وصوامع القمح الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق

وصل الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأحد، إلى مطار أسيوط، يرافقه الدكتور محمد سليمان محمد، رئيس مراكز البحوث الزراعية، ووفد من قيادات الوزارة، لتفقد عددًا من المشروعات التنموية الزراعية بالمحافظة؛ وكان في استقباله اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة.

ومن المقرر أن يشمل جدول زيارة وزير الزراعة، تفقد محطة إنتاج التقاوى بقرية بنى غالب وزراعات القمح استعدادات لموسم حصاد المحصول، وكذلك زراعات  الفول والبنجر  بقرية بنى عديات ومحطة الثروة الحيوانية بقرية ببني سند.

كما يتفقد أبوستيت، مشروع تطوير الرى الحقلى بقرية عرب مطير، وصوامع تخزين الأقماح بقرية عرب العوامر مركز أبنوب، ومن المقرر أيضا أن يفتتح المعمل الإقليمى للأغذية والأعلاف بمقر مديرية الزراعة.

ويجرى وزير الزراعة خلال زيارته، عددا من اللقاءات مع محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين والعاملين بالمديرية، بجانب  الاجتماع بعدد من المزارعين للتعرف على مشكلاتهم.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب وزير الزراعة: نستهدف تحصين 2.8 مليون رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدى

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

القمح

وزير الزراعة

التقاوي

الري

محافظ اسيوط




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة