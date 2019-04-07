وزير الزراعة يصل أسيوط لتفقد عددا من المشروعات الزراعية وصوامع القمح

أسيوط ـ محمود عجمى

وصل الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأحد، إلى مطار أسيوط، يرافقه الدكتور محمد سليمان محمد، رئيس مراكز البحوث الزراعية، ووفد من قيادات الوزارة، لتفقد عددًا من المشروعات التنموية الزراعية بالمحافظة؛ وكان في استقباله اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة.

ومن المقرر أن يشمل جدول زيارة وزير الزراعة، تفقد محطة إنتاج التقاوى بقرية بنى غالب وزراعات القمح استعدادات لموسم حصاد المحصول، وكذلك زراعات الفول والبنجر بقرية بنى عديات ومحطة الثروة الحيوانية بقرية ببني سند.

كما يتفقد أبوستيت، مشروع تطوير الرى الحقلى بقرية عرب مطير، وصوامع تخزين الأقماح بقرية عرب العوامر مركز أبنوب، ومن المقرر أيضا أن يفتتح المعمل الإقليمى للأغذية والأعلاف بمقر مديرية الزراعة.

ويجرى وزير الزراعة خلال زيارته، عددا من اللقاءات مع محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين والعاملين بالمديرية، بجانب الاجتماع بعدد من المزارعين للتعرف على مشكلاتهم.