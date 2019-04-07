video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 10:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة يبحث مع محافظ أسيوط سبل تحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة

الأحد، 07 أبريل 2019 09:17 ص
وزير الزراعة يبحث مع محافظ أسيوط سبل تحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
بحث الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط تكثيف سبل التعاون لتحقيق المزيد من التنمية الزراعية بالمحافظة. 
 
جاء ذلك خلال لقائهما فى مستهل الزيارة التى يقوم بها وزير الزراعة إلى محافظة أسيوط لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها، يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات المركز. 
 
وأكد وزير الزراعة أن محافظة أسيوط تعد من أهم محافظات صعيد مصر، وان هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بمحافظات الصعيد، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بها، وتحسين دخول أبناءه. 
 
ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الزراعة لأسيوط تفقد زراعات القمح، والفول، والبنجر، فضلا عن زيارة محطة انتاج التقاوي، ومحطة للانتاج الحيواني ، وصوامع تخزين القمح، ومشروع تطوير الري الحقلي. 
 
كما يعقد وزير الزراعة و اللواءجمال نور الدين محافظ اسيوط لقاءا جماهيريا للمزارعين والمربيين والعاملين بالقطاع الزراعي بالمحافظة، وذلك بمقر مديرية الزراعة بالمحافظة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب وزير الزراعة: نستهدف تحصين 2.8 مليون رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدى

الزراعة" تمنح تراخيص 35 ألف صوب خضروات لزيادة الإنتاج وتسهيلات لإصدار الرخص

التنمية الشاملة

محافظة أسيوط

وزارة الزراعة

أخبار الزراعة

القمح

زراعة القمح

أخبار مصر




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة