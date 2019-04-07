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وزير الزراعة ومحافظ أسيوط يتفقدان نماذج إرشادية لمشروعات ترشيد استهلاك المياه

الأحد، 07 أبريل 2019 02:24 م
وزير الزراعة ومحافظ أسيوط يتفقدان نماذج إرشادية لمشروعات ترشيد استهلاك المياه وزير الزراعة ومحافظ أسيوط يتفقدان حقل إرشادى منزرع بمحصول القمح
أسيوط - محمود عجمى
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أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى يقوم به مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية، والذى يجرى تنفيذه بالتعاون بين الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية 

جاء ذلك خلال تفقده واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، حقل إرشادى منزرع بمحصول القمح من الصنف بنى سويف 5، بنظام الزراعة على مصاطب وخطوط بمنطقة الفيما بمركز الفتح 

وأشار وزير الزراعة، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى ترشيد استخدام المياه فى إنتاج المحاصيل الرئيسية، تعظيم الاستفادة من وحدة المياه كذلك زيادة الإنتاجية

وأشار إلى أن ضمن الممارسات الفنية التى يجرى إتباعها بالمشروع التسوية بالليزر، والزراعة على مصاطب، واستخدام ونشر الاصناف قصيرة العمر وذات الاستهلاك المائى المنخفض. 

وتفقد وزير الزراعة ومحافظ أسيوط، أحد نماذج مشروع تطوير الرى الحقلى بمنطقة عرب طمير بمركز الفتح

وأشار الوزير الى أهمية هذا المشروع والذى يساهم فى ترشيد كمية المياه المستخدمة فى الرى، وزيادة المساحة المنزرعة بعد تغطية المراوى والمساقى القديمة وإمكانية زراعتها، فضلا عن توفير الوقت والمجهود. 

ويرافق وزير الزراعة خلال زيارته إلى محافظة أسيوط، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور السعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، الدكتور جمال سرحان رئيس الإدارة المركزية للمحطات، الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، والدكتور أشرف هاشم مدير المركز الاقليمى للأغذية والأعلاف، الدكتور أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج، الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، الدكتور ماهر المغربى مدير مشروع المزارع المصرية، والدكتور صلاح عبدالمجيد رئيس قسم القمح.

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