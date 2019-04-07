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وزير الداخلية يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد ماجد عبد الرازق معاون مباحث النزهة

الأحد، 07 أبريل 2019 05:28 م
وزير الداخلية يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد ماجد عبد الرازق معاون مباحث النزهة وزير الداخلية يتقدم جنازة الشهيد ماجد عبد الرازق
كتب محمود عبد الراضي
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تقدّم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مشيعى الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة مديرية أمن القاهرة، والذى استشهد صباح اليوم الموافق 7 الجارى إثر إطلاق أحد الجناة أعيرة نارية تجاهه، والقوة المرافقة له حال اشتباه الشهيد فى السيارة التى كان يستقلها الجانى ومرافقية بدائرة قسم شرطة النزهة . 
 
وتم أداء صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة، بحضور العديد من قيادات وضباط وزارة الداخلية، ونعت وزارة الداخلية شهداءها الأبطال الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن ولرسالة جهاز الشرطة النبيلة.
 
جنازة الشهيد (1)
وزير الداخلية فى جنازة الشهيد

 

وستشهد اليوم الأحد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد معاون مباحث قسم النزهة، وأصيب فردى شرطة بعدما أطلق عليهم مجهولين أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزة المتهمين.

جنازة الشهيد (1)
وزير الداخلية يقدم واجب العزاء فى الشهيد 

جنازة الشهيد (2)
جنازة الشهيد (2)

جنازة الشهيد (3)
جنازة الشهيد (3)

شهيد الداخلية
شهيد الداخلية

 


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