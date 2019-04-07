وزير الداخلية التونسى يؤكد تعزيز الاحتياطات الأمنية والعسكرية على حدود بلاده

تونس (أ ش أ)

أكد وزير الداخلية التونسى هشام الفراتى أن حكومة بلاده تتابع عن كثب تطورات الأوضاع فى ليبيا، مشيرا إلى وجود احتياطات أمنية وعسكرية خاصة على الحدود الغربية والشرقية التونسية.

وذكر وزير الداخلية التونسي- فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية اليوم الأحد، أن مجلس الأمن القومي، الذى عقد يوم الجمعة الماضى برئاسة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، مؤكدا ضرورة وضع خطة أمنية للاستعداد لكلّ الأحداث الطارئة، مشيرا إلى أنّ المنظومة المشتركة بين وزارتى الداخلية والدفاع الوطنى تتطور وفقا للظروف.

وأضاف فى السياق ذاته "رغم أنّ معدل التهديدات يعتبر مرتفعا، فإن المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها وهناك يقظة"، مشيرا إلى أنّه فى الفترة الأخيرة تم إحباط عدّة عمليات إرهابية آخرها الرسائل التى كانت موجهة إلى بعض الشخصيات الوطنية والنقابية والإعلامية، وتم القضاء على ثلاثة عناصر تنتمى إلى كتيبة (جند الخلافة) ومن بينهم أمير هذه الكتيبة.