video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 11:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظى جنوب سيناء وأسوان المشروعات الاستثمارية

الأحد، 07 أبريل 2019 10:27 ص
وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظى جنوب سيناء وأسوان المشروعات الاستثمارية وزير التنمية المحلية
كتب ـ على عبد الرحمن
إضافة تعليق
عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الوزارة، لاستعراض عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها متابعة المشروعات الاستثمارية الجارية على أرض المحافظة وإجراءات تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات الخدمية.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير والمحافظ بحثا جهود المحافظة لتطوير منطقة رأس سدر والانتهاء من أعمال التجميل الجارية، بالإضافة إلى خطوات تأهيلها للاستثمار خلال الفترة المقبلة.
 
واستعرض اللقاء مراجعة المخططات الاستراتيجية الخاصة بمنطقة الرويسات لتكون من أفضل المناطق الجديدة المتميزة بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى .
 
وبحث الوزير شعراوى مع اللواء خالد فودة خريطة المؤتمرات الدولية القادمة التى من المقرر أن تستضيفها المحافظة لخروجها بأفضل صورة ممكنة مع استغلالها للترويج الجيد للسياحة فى مدينة السلام ، بالإضافة إلى بحث جهود المحافظة فيما يخص إستغلال كافة المشروعات المؤجرة لديها بأفضل صورة ممكنة لزيادة الموارد المالية المتحصلة منها .
 
وفى سياق متصل، عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بمقر الوزارة، لمتابعة كافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة فى كافة القطاعات المختلفة، وعلى رأسها مشروعات الرصف والإنارة والتجميل وتحسين ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، ومشروعات البنية التحتية التى ستخدم عملية الاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى استعراض معدلات تنفيذ الخطة الإستثمارية للمحافظة  .
 
كما استعرض شعراوى مع محافظ أسوان، جهود المحافظة لتنفيذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أسوان عاصمة للشباب الأفريقى خلال عام 2019 .
 
وشدد اللواء محمود شعراوى على أن ما شهدته المحافظة خلال مؤتمر الشباب العربى الافريقى الذى عقد فى شهر مارس الماضى سيكون بداية لتحسين كافة قطاعات البنية الأساسية وشبكة الطرق، مشيراً إلى أن المحافظة ستشهد نقلة نوعية كبيرة في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين .
 
كما بحث وزير التنمية المحلية مع المحافظ كافة الجهود الجارية لاستغلال كافة المشروعات المؤجرة لدى المحافظة بأفضل صورة لزيادة الموارد المالية لها.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حلم إحياء مسار "العائلة المقدسة " يتحول إلى حقيقة.. وزير التنمية المحلية: تطوير 5 مواقع أثرية فى القاهرة ووادى النطرون .. رصف وتوسعة الطريق المؤدى لأديرة البحيرة بتكلفة 3.4 مليون جنيه ومرسى عائم لكنيسة المعادى

وزير التنمية المحلية ومحافظا القاهرة والجيزة يشاركون فى احتفالات يوم اليتيم

وزير التنمية المحلية ومحافظو القاهرة والجيزة يشاركون 500 طفلا الاحتفال بيوم اليتيم فى الحديقة الدولية.. عروض ترفيهية وفنية وتوزيع هدايا ولعب أطفال ووجبات مجانا.. وإتاحة ألعاب مجانية وعروض مسرحية للمشاركين

وزير التنميه المحليه

محافظ جنوب سيناء

محافظ أسوان

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

الاستثمار فى المحافظات




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة