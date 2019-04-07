وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظى جنوب سيناء وأسوان المشروعات الاستثمارية

كتب ـ على عبد الرحمن

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الوزارة، لاستعراض عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها متابعة المشروعات الاستثمارية الجارية على أرض المحافظة وإجراءات تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات الخدمية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير والمحافظ بحثا جهود المحافظة لتطوير منطقة رأس سدر والانتهاء من أعمال التجميل الجارية، بالإضافة إلى خطوات تأهيلها للاستثمار خلال الفترة المقبلة.

واستعرض اللقاء مراجعة المخططات الاستراتيجية الخاصة بمنطقة الرويسات لتكون من أفضل المناطق الجديدة المتميزة بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وبحث الوزير شعراوى مع اللواء خالد فودة خريطة المؤتمرات الدولية القادمة التى من المقرر أن تستضيفها المحافظة لخروجها بأفضل صورة ممكنة مع استغلالها للترويج الجيد للسياحة فى مدينة السلام ، بالإضافة إلى بحث جهود المحافظة فيما يخص إستغلال كافة المشروعات المؤجرة لديها بأفضل صورة ممكنة لزيادة الموارد المالية المتحصلة منها .

وفى سياق متصل، عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بمقر الوزارة، لمتابعة كافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة فى كافة القطاعات المختلفة، وعلى رأسها مشروعات الرصف والإنارة والتجميل وتحسين ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، ومشروعات البنية التحتية التى ستخدم عملية الاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى استعراض معدلات تنفيذ الخطة الإستثمارية للمحافظة .

كما استعرض شعراوى مع محافظ أسوان، جهود المحافظة لتنفيذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أسوان عاصمة للشباب الأفريقى خلال عام 2019 .

وشدد اللواء محمود شعراوى على أن ما شهدته المحافظة خلال مؤتمر الشباب العربى الافريقى الذى عقد فى شهر مارس الماضى سيكون بداية لتحسين كافة قطاعات البنية الأساسية وشبكة الطرق، مشيراً إلى أن المحافظة ستشهد نقلة نوعية كبيرة في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما بحث وزير التنمية المحلية مع المحافظ كافة الجهود الجارية لاستغلال كافة المشروعات المؤجرة لدى المحافظة بأفضل صورة لزيادة الموارد المالية لها.