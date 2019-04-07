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وزير التموين: بدء توريد القمح المحلى اعتبارا من الأسبوع المقبل

الأحد، 07 أبريل 2019 02:05 م
وزير التموين: بدء توريد القمح المحلى اعتبارا من الأسبوع المقبل د. على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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تفقد الدكتور على  المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إحدى الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين بمنطقة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد بمرافقة كل من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء شريف الباسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
 
وأعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بدء توريد موسم القمح المحلى من المزارعبن اعتبارا من الأسبوع المقبل منتصف شهر إبريل الجارى وأن كميات التوريد قد تكون ليست كبيرة فى بداية الموسم نطرا لحالة الأحوال الجوية ولكنها ستتزايد معدلات التوريد مع نهاية الشهر وكذلك فى الشهر المقبل، لافتا إلى حرص الحكومة على تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح المحلى من خلال وضع سعر عادل للقمح، وهو685 جنيهًا  للأردب درجة نقاوة 23.5 وسعر670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، ﻭأنه من المتوقع استلام كميات من القمح المحلى خلال الموسم تقرب من 3 ملايين و600 ألف طن قمح، كما أن الوزارة  لديها أيضا مخزون استراتيجًى من القمح يكفى أكثر من 4 أشهر حاليا بجانب ما سيتم استلامه من القمح المحلى.
 
ومن جانبه أكد اللواء شريف الباسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين أن السعة التخزينية للأقماح فى الصوامع التى تم إنشاؤها تبلغ 3.2 مليون طن قمح، كما أن السعة التخزينية لصومعة الخارجة التابعة للشركة تبلغ 45 ألف طن قمح.
 
وأضاف اللواء شريف الباسيلى، أن صومعة الخارجة سيتم دخولها الخدمة بالتزامن مع بدء توريد الأقماح المحلية موسم 2019 والمشروع أحد المشروعات العملاقة التى تشهدها الدولة مؤخراً نظراً لأهمية المشروعات لما له من دور فى تحسين رغيف الخبز المدعم عن طريق أحدث أساليب التخزين العالمية، حيث تتكون الصومعة من 9 خلايا تخزين سعة الخلية 5 آلاف طن بطاقة إجمالية 45 ألف طن بتكلفة إجمالية 140 مليون جنيه على مساحة تقدر بـ 20 ألف متر مربع ومدة تنفيذ المشروع 21 شهرا.
 
 
 
 

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