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وزير التموين: إنشاء صومعة جديدة لتخزين الأقماح فى الفرافرة

الأحد، 07 أبريل 2019 11:58 ص
وزير التموين: إنشاء صومعة جديدة لتخزين الأقماح فى الفرافرة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء صومعة جديدة لتخزين الأقماح فى منطقة الفرافرة بسعة تخزينية تتراوح من 30 ألف طن، بالإضافة إلى إنشاء صوامع حقلية ذات سعة أقل بجانب أنه سيتم إنشاء منفذين جدد لطرح السلع الغذائية وكافة المنتجات وكذلك إنشاء ثلاجات بالمحافظات. 
 
جاء ذلك خلال إشادة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة لوزارة  التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة من حيث توفير السلع الغذائية، لافتا إلى وجود 5 منافذ كبرى، معربا عن أمله افتتاح منفذين أو ثلاثة منافذ جدد لتغطية كافة مناطق المحافظة وهو ما وجد قبولا من الدكتور علي المصيلحى وزير التموين قائلا :"سيتم إدراج ذلك فى الخطة".
 
وقام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بإهداء الدكتور علي المصيلحى وزير التموين درع المحافظة تقديرا لجهود الوزارة فى توفير السلع وضبط منظومة الدعم.
 
جاء ذلك على هامش جولة تفقدية  للوزير لإحدى صوامع تخزين الأقماح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لمنطقة الخارجة، كما سيقوم الوزير بجولة على الأسواق وزيارة إحدى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة للتأكد من توافر السلع الغذائية ومعرض للسلع الغذائية وبيع اللحوم ومجمع تمور.
 
 
 
 
 
 

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