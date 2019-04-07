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وزير التعليم العالى:عرض تقرير الطبيب المصاب فى حادث القطار على مراكز فرنسية

الأحد، 07 أبريل 2019 08:08 م
وزير التعليم العالى:عرض تقرير الطبيب المصاب فى حادث القطار على مراكز فرنسية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه تواصل مع والد طبيب الأسنان محمد صلاح عبد العليم، الذى أصيب فى حادث حريق القطار ، للاطمئنان على صحته ، مشيرا الى أن الطبيب المصاب هسيحظى  بكافة الرعاية العلاجية.
 
و كلف الوزير ،  د. حسام عبد الغفار ، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، بمتابعة حالة الطبيب ، وتوفير كافة الدعم الصحي والنفسي والمعنوي، وزيارته في المستشفى بوحدة العناية المركزة بقسم الجراحة بمستشفى الطوارئ الجديد بقصر العيني، فضلا عن عرضه على لجنة طبية من الأطباء المتخصصين، وأوصت اللجنة بسفر المريض بالخارج ، كما حصل  وزير التعليم العالى ، على  التقرير الطبي الخاص بالطبيب لعرضه على المراكز الطبية المتخصصة  بفرنسا.
 

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