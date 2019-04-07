وزير الاتصالات يلتقى نظيره السعودى لبحث أوجه التعاون فى مجال دعم الابتكار

كتبت هبة السيد

استقبل عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبد الله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدد من المسئولين الحكوميين، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات وتحقيق تكامل الأعمال، وبناء شراكات استراتيجية فى المجالات ذات الصلة، والاتفاق على الأجندة المصرية السعودية للتعاون فى مجال التحول نحو المجتمع الرقمى.

هذا وقد ترأس الوزيران، اجتماعاً موسعاً ضم كل من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ونظيرتها السعودية، حيث تم خلاله استعراض رؤية كلا البلدين الساعية لتنمية اقتصاد متنوع ومستدام وتحقيق النمو لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهم المشروعات والمبادرات التى يتم تنفيذها لتحقيق التحول الرقمى.

خلال الاجتماع، أشاد عمرو طلعت بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ مؤكدا على أهمية هذه الزيارة فى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين، حيث من المقرر توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والتى سوف يتم متابعتها بشكل مستمر لضمان تنفيذها؛ معرباً عن تطلعه أن يصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أيقونة التعاون الوثيق بين البلدين، والمثال الذى يحتذى به فى القطاعات الأخرى.

وأضاف عمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح قطاعا تشاركيا، ترتكز عليه القطاعات الأخرى فيما يقدمه من تقنيات وحلول، ولذلك تقع علينا مسئولية تمكين القطاعات الأخرى فى بلوغ ما تصبو إليه من خطط التنمية، مؤكدا على أن هذه الزيارة هى بداية لسلسلة من الزيارات سيتم تبادلها بين الجانبين، ومشيرا إلى أنه تلقى دعوة من الوزير السعودى لزيارة الرياض خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب عبد الله بن عامر السواحه عن سعادته بهذه الزيارة لمصر، والتى تأتى فى ظل تميز العلاقات المصرية السعودية على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن هذه الفترة تشهد توافر كافة عناصر النجاح لهذه الشراكة الخلاقة بسبب تغير قواعد التنافسية مع حلول الثورة الصناعية الرابعة التى تعتمد على المشاركات الخلاقة للعقول البشرية والقدرات والأصول الرقمية.

وأضاف: "طموحنا بناء اقتصاد ومجتمع رقمى مشترك بين البلدين بحيث يتسنى لمجتمعاتنا الاستفادة من إعادة تعريف التفاعل فى منظومة الصحة والتعليم وجميع شؤون الحياة والتواصل بشكل موثوق وآمن، سواء كان فى السعودية أو مصر أو فى جميع أرجاء العالم، الأمر الذى يمثل فرصة لسد الفجوة الرقمية فى جميع شؤونا انتهاء ببناء اقتصاد جديد يعتمد على أساليب العمل الجديدة وكل ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي؛ معرباً عن تطلعه أن تشهد الاجتماعات المقبلة العمل بروح الفريق الواحد ووضع حجر الأساس لهذه الشراكة الخلاقة فى كافة مراحلها.

هذا وقد تناول الاجتماع بحث مجالات التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين لدعم منظومة الابتكار، ودعم وتشجيع رواد الأعمال فى مصر والسعودية، وفتح الأسواق للشركات الناشئة من الدولتين، وتطوير الحلول الرقمية لخدمة المشاريع العملاقة فى البلدين، كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجال تطوير القدرات البشرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تطوير المناهج التدريبية الرقمية فى عدد من المجالات، ونقل وتبادل المعرفة والخبرة والتجارب الناجحة فى بناء القدرات فى مصر والسعودية لتطوير رأس المال البشري، وتعزيز التعاون بين الشركات والجهات الأكاديمية.

كما تناول الاجتماع، التأكيد على أهمية تبادل الخبرات فى مجال رفع الوعى الرقمى بين جميع فئات المجتمع لسد الفجوة الرقمية، وخلق بيئة عمل إلكترونية وتجارية آمنة ومتنوعة بين البلدين، ورفع الوعى بفوائد التكنولوجيات الرقمية للمؤسسات فى القطاعين الربحى وغير الربحي، ونشر التوعية الرقمية، كما تم خلال اللقاء استعراض أهم ملامح الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعى وأهم تطبيقاتها خلال الفترة القادمة.

حضر الاجتماع من الوفد المصرى خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الادارية والتحول الرقمى والميكنة، وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ورأفت هندى رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية والمشرف على قطاع الامانة العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهالة الجوهرى مساعد الوزير لشؤون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وحسام عثمان مستشار الوزير لصناعة الإلكترونيات، وجلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي، وهبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وإيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، ومحمد الجوسقى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة .

ومن الجانب السعودى آنف أبانمى رئيس مؤسسة البريد السعودي، وأحمد الثنيان وكيل الوزارة لتنمية التقنية والقدرات الرقمية، ومنير الدسوقى وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، وخالد بن عابدين زين العابدين نائب الرئيس المساعد للتحول الرقمي، ونائف العتيبى مدير عام المركز الوطنى للتصديق الرقمي، و هشام الصغير مستشار بوكالة تنمية التقنية والقدرات الرقمية، ومشعل العيسى مدير عام الشراكات والتعاون الدولي، و إبراهيم الناصر مدير عام ريادة الأعمال والابتكار، و وضحاء الزرعه مدير إدارة تمكين المرأة، و عبدالرحمن آل حسن مدير عام الشؤون الدولية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، و طارق الشغرود محلل أول شراكات دولية، و عادل العسيرى نائب الرئيس لقطاع المعايير والبرامج الرقمية.

كما قام عمرو طلعت و عبد الله بن عامر السواحه والوفد السعودى بجولة تفقدية بالقرية الذكية استهلها بزيارة لمعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) قامت خلالها هبة صالح رئيسة المعهد بتقديم عرض تفصيلى تضمن أهم الأنشطة والدورات التدريبية المتخصصة التى يقدمها المعهد للطلبة وخريجى الجامعات، وعرض برنامج تنفيذى متكامل للتعاون بين الجانبين فى هذه المجالات.

كما زار الوفد السعودى مقر مركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال بالقرية الذكية حيث تعرف على سلسلة البرامج المقدمة من المركز بدءاً من جهود المركز فى بناء قدرات رواد الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز الإبداع لدى الشباب من طلاب الجامعات ومروراً ببرامج مسرعات الأعمال التى ينفذها المركز، وكذلك برامج الاحتضان لتحويل الأفكار وخطط العمل الى شركات ناشئة تستطيع المنافسة فى مختلف الأسواق



الوزير السعودى



الوزير السعودى