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وزيرة الهجرة تعلن اليوم إطلاق مؤسسة مصر تستطيع بمشاركة 3 وزراء

الأحد، 07 أبريل 2019 01:30 ص
وزيرة الهجرة تعلن اليوم إطلاق مؤسسة مصر تستطيع بمشاركة 3 وزراء السفيرة نبيلة مكرم
كتب محمود راغب
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تعقد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم الأحد، مؤتمرا للإعلان عن الاطلاق الرسمى لمؤسسة "مصر تستطيع" ، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وعدد من الوزراء، وخبراء مؤتمرات "مصر تستطيع".


ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والعالم المصرى هانى عازر ، وعدد من خبراء مصر بالخارج، وعدد من رؤساء الجامعات.


وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقدت فى وقت سابق اجتماعا مع مجلس أمناء مؤسسة "مصر تستطيع"، بحضور الدكتور المهندس هاني عازر، لبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق المؤسسة رسميا.


وخلال هذا الاجتماع، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عن اختيار الدكتور المهندس هاني عازر رئيسا شرفيا مدى الحياة لمؤسسة "مصر تستطيع" والدكتور مجدي يعقوب رئيسا شرفيا مدى الحياة لمؤتمرات "مصر تستطيع".


يذكر أن مؤسسة "مصر تستطيع" تتشكل من مجلس الخبراء برئاسة وزيرة الهجرة ويضم في تشكيله العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مجلس أمناء يتضمن كل من: الدكتور هاني الناظر رئيسًا لمجلس الأمناء، وأحمد فايق الأمين العام، ومها سالم الأمين العام المساعد وأمين الصندوق، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شريف صدقي رئيس جامعة زويل، والدكتور شرين عباس حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، والدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية.

 


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