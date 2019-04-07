وزيرا القوى العاملة والآثار يزرعان 100 شجرة بالمتحف المصرى الجديد.. صور

كتب محمود راغب - تصوير عمرو مصطفى

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير الأثار خالد العنانى، وأريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم الأحد، احتفالية زرع 100 شجرة بالمتحف المصرى الكبير بميدان الرماية التى أهدتها منظمة العمل الدولية إلي مصر بمناسبة الذكري المئوية لتأسيسها المنظمة "1919- 2019" و60 عاما علي تأسيس مكتب المنظمة في القاهرة والذي كان له ولازال دوراً رائداً في تحسين ظروف العمل والعمال فى مصر والدول المجاورة، وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة.

وقدم "سعفان" في بداية كلمته الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على رعايته الكريمة وتوجيه كلمة في الاحتفال بالمئوية المقرر إقامة فاعلياتها 11 أبريل الجارى، مؤكدا أن إقامتها في بقعة من أعرق بقاع الأرض، تحت سفح أهرامات الجيزة التي ستكون هناك تغطية عالمية مباشرة لها على مدار 24 ساعة في 24 دولة على مستوى أربع قارات ، ويتزامن موعد هذه التغطية مع ذكرى جلسة مؤتمر باريس للسلام فى 11 أبريل 1919 والتي قبلت مسودة دستور منظمة العمل الدولية، الذى أصبح جزءا من معاهدة فرساى التى وقعت فى 28 يونيو 1919 لإنهاء الحرب العالمية الأولى.

وقال وزير القوي العاملة: إنها مناسبة سعيدة أن نغرس مائة شجرة فى المتحف الجديد الذي من المتوقع أن يعرض أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، منها المجموعة الكاملة لآثار الملك توت عنخ أمون متضمنةً القناع الذهبى، مما سيساهم فى تطوير صناعة السياحة وخلق فرص العمل فى مصر، وبالتالى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أن اختيار منظمة العمل الدولية لمصر ضمن 24 دولة على مستوى العالم للاحتفال بمئويتها، خير دليل على مكانة مصر كدولة رائدة تؤمن بقيمة العمل والعدالة الاجتماعية فى بناء الأمم وازدهارها فمصر من أقدم الحضارات التى قامت على سواعد أبنائها الذين يرجع إليهم الفضل في استمرار وازدهار الحضارة المصرية القديمة ووصول تلك الآثار المبدعة إلينا بهذا التنوع والثراء، الأمر الذى يعنى بلا شك إيمان المصرى القديم بقيمة العمل، وتقديسه للإنتاج.

وأعرب "سعفان" عن سعادته لاختيار المتحف المصرى الكبير لزرع 100 شجرة، مؤكدا أنه يعتبر هرما جديدا يضاف للأثار المصرية، مقدما الشكر لوزير الأثار على حضوره الفاعلية والتعاون البناء.

وأكد "سعفان" أن هذا الاحتفال إنما يدل على عظمة مصر وحضارتها ، فضلا عن التعاون والشراكة الكاملة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية لإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية فى مصر، كما أنه يعد رسالة توجه لكل العالم بأهمية ودور مصر الفاعل والمحورى.

من جانبه قدم وزير الآثار شكره لمنظمة العمل الدولية ، ووزير القوى العاملة على اختيار المتحف المصرى الجديد ليستقبل هذه الفاعلية باعتباره شاهدا على حضارة عظيمة وحديثة تضاهى أهرامات الجيزة.

وأشار الى أن المتحف يعتبر هدية مصر للعالم ، وأن تكلفة إنشاؤه وصلت حوالى مليار دولار، بسواعد 4000 عامل يعملون ليل نهار لمدة 24 ساعة متواصلة، مؤكدا أنه سيكون صرحا عظيما للحفاظ على تراث مصر الذى يمثل البشرية.

وفى نفس السياق أعرب إيريك أوشلان عن فخره بتواجده على ارض مصر - الشاهدة على حضارة عظيمة "هى حضارة إنسانية" - كي تهدي المنظمة 100 شجرة بمناسبة احتفالها بمرور 100 عام على إنشائها، مؤكدا أن رعاية الرئيس السيسي لهذه الاحتفالية إنما يؤكد على الشراكة الوطيدة بين الحكومة المصرية والمنظمة.

وقال: إن المئة عام -عمر المنظمة- كانت مليئة بالإنجازات والتحديات الكبيرة خاصة إنها انشأت بعد الحرب العالمية الأولى لتحسين أوضاع العمال وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية مقدما خالص شكره للوزيرين على دعمهما الكامل وحضورهما هذه الفاعلية .

كما قدم الشكر لوزير القوى العاملة على دعمه الكامل فى كافة المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة .

وكان الوزير في بداية الاحتفالية قد تفقد بجولة تفقدية داخل المتحف وقاعة عرض مقتنيات الملك توت عنخ أمون والموقع الإنشائي للمتحف، رافقها فيها اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة.































































