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هندسة المنصورة يحصل على المركز الأول للسيارات الهجين

الأحد، 07 أبريل 2019 03:46 م
هندسة المنصورة يحصل على المركز الأول للسيارات الهجين فريق بريكن بوينت بكلية الهندسة بجامعة المنصورة
الدقهلية - شريف الديب
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حصل فريق بريكن بوينت Breakin point بكلية الهندسة بجامعة المنصورة على المركز الأول فى السباق العالمى للسيارات الهجينه الكهربائية فى مصر GHEC (Global Hybrid Electric Challenge) والذى شاركت به 7 جامعات مصرية حكومية وخاصة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور صبحى عبد القادر القائم بأعمال عميد كلية الهندسة.

شارك الفريق بتصميم وتنفيذ سيارة هجين كهربية بمشاركة العديد من الطلاب بالتخصصات المختلفة بكلية الهندسة تحت إشراف الدكتور جون فايز ونيس مدير التعليم الإلكترونى بالجامعة.

كما حصل الفريق فى المسابقه على عدة جوائز أخرى منها جائزة أفضل مهندسة (wise female engineer)

 

 

 


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