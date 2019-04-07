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نيويورك تايمز: جرثومة غامضة قاتلة تنتشر فى العالم فى أجواء من السرية

الأحد، 07 أبريل 2019 02:09 م
نيويورك تايمز: جرثومة غامضة قاتلة تنتشر فى العالم فى أجواء من السرية جرثومة - أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن عدوى غامضة تعد من التهديدات القاتلة، تمتد فى أنحاء العالم فى أجواء من السرية.

وأوضحت الصحيفة أنه فى مايو الماضى تم نقل رجل إلى مستشفى فى بروكلين لإجراء جراحة بالبطن، وكشف التحليل عن إصابته بجرثومة مكتشفة حديثا وهى معدية، وقام الأطباء بعزله سريعا فى وحدة العناية المركزة.

وهذه الجرثومة عبارة عن فطر يسمى  سى أوريس يفترس الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة وينتشر سرا فى جميع أنحاء العالم.

فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أصابت هذه الجرثومة وحدة لحديثى الولادة فى فنزويلا واجتاحت مستشفى فى إسبانيا وأجبرت مركزا طبيا مرموقا  فى بريطانيا على إغلاق وحدة العناية المركزة به، وتواجدت أيضا فى الهند وباكستان وجنوب أفريقيا.

وصلت الجرثومة أوريس مؤخرا إلى نيويورك ونيوجيرسى وإلينوى فى الولايات المتحدة، حيث دفع ذلك المراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى إضافتها إلى قائمة الجراثيم التى تعتبر تهديدات عاجلة.

وتوفى مريض بروكلين بعد 90 يوما قضاها فى المستشفى، لكن الجرثومة لم تنته، فقد أظهرت الاختبارات وجودها فى كل مكان فى الغرفة، حتى أن المستشفى احتاج إلى معدات تنظيف خاصة واضطرت إلى كسر بعد أجزاء من السقف والأرضيات للقضاء عليها.

ونقلت نيويورك تايمز عن رئيس المستشفى سكوت لورين قوله إن الاختبارات كلها كانت إيجابية على الجدران والسرير والأبواب والستائر والهواتف والوسائد  والسقف وكل شىء فى الغرفة.

وتوضح الصحيفة أن جرثومة سى أوريس عنيدة للغاية، ويعود ذلك جزئيا إلى أنها منيعة على الأدوية الرئيسة المضادة للفطريات، مما يجعلها مثالا جديدا على واحدة من أكثر التهديدات الصحية المستعصية فى العالم والتى تتمثل فى ظهور عدوى مقاومة للأدوية.


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