نواب إيرانيون: طهران سترد بالمثل إذا صنفت أمريكا الحرس الثورى منظمة إرهابية

رويترز

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن طهران سترد بالمثل إذا صنفت الولايات المتحدة الحرس الثورى منظمة إرهابية.

وقال 3 مسؤولين أمريكيين لرويترز إن من المتوقع أن تصنف واشنطن الحرس الثورى منظمة إرهابية أجنبية لتكون المرة الأولى التى تدرج فيها الولايات المتحدة قوة عسكرية تابعة لدولة أخرى على قائمتها للمنظمات الإرهابية.

ونقلت الوكالة عن بيان أصدره 255 من نواب البرلمان الإيرانى وعددهم 290 "سنرد بالمثل على أى إجراء يُتخذ ضد هذه القوة... سيندم زعماء أمريكا الذى يصنعون ويساندون الإرهابيين فى منطقة (الشرق الأوسط) على هذا التصرف غير الملائم والأخرق".

وتوقع مسؤولون أمريكيون الأسبوع الماضى أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية القرار غدا الاثنين. وتدور تكهنات بشأن هذه الخطوة منذ سنوات. ويحذر منتقدون من أنها قد تعرض مسؤولين فى الجيش والمخابرات الأمريكية لإجراءات مماثلة من جانب حكومات غير صديقة.

وحذر قائد الحرس الثورى محمد على جعفرى فى 2017 من أنه إذا مضى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قدما فى هذه الخطوة "فسيعتبر الحرس الثورى الجيش الأمريكى مثله مثل تنظيم داعش الإرهابى فى جميع أنحاء العالم".

ويعد الحرس الثورى الذى تأسس بعد الثورة الإيرانية عام 1979 لحماية المؤسسة الحاكمة، أقوى منظمة أمنية فى البلاد. ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد وله تأثير هائل فى النظام السياسى.