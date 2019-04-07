video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 01:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نواب إيرانيون: طهران سترد بالمثل إذا صنفت أمريكا الحرس الثورى منظمة إرهابية

الأحد، 07 أبريل 2019 12:42 م
نواب إيرانيون: طهران سترد بالمثل إذا صنفت أمريكا الحرس الثورى منظمة إرهابية الحرس الثورى
رويترز
إضافة تعليق

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن طهران سترد بالمثل إذا صنفت الولايات المتحدة الحرس الثورى منظمة إرهابية.

وقال 3 مسؤولين أمريكيين لرويترز إن من المتوقع أن تصنف واشنطن الحرس الثورى منظمة إرهابية أجنبية لتكون المرة الأولى التى تدرج فيها الولايات المتحدة قوة عسكرية تابعة لدولة أخرى على قائمتها للمنظمات الإرهابية.

ونقلت الوكالة عن بيان أصدره 255 من نواب البرلمان الإيرانى وعددهم 290 "سنرد بالمثل على أى إجراء يُتخذ ضد هذه القوة... سيندم زعماء أمريكا الذى يصنعون ويساندون الإرهابيين فى منطقة (الشرق الأوسط) على هذا التصرف غير الملائم والأخرق".

وتوقع مسؤولون أمريكيون الأسبوع الماضى أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية القرار غدا الاثنين. وتدور تكهنات بشأن هذه الخطوة منذ سنوات. ويحذر منتقدون من أنها قد تعرض مسؤولين فى الجيش والمخابرات الأمريكية لإجراءات مماثلة من جانب حكومات غير صديقة.

وحذر قائد الحرس الثورى محمد على جعفرى فى 2017 من أنه إذا مضى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قدما فى هذه الخطوة "فسيعتبر الحرس الثورى الجيش الأمريكى مثله مثل تنظيم داعش الإرهابى فى جميع أنحاء العالم".

ويعد الحرس الثورى الذى تأسس بعد الثورة الإيرانية عام 1979 لحماية المؤسسة الحاكمة، أقوى منظمة أمنية فى البلاد. ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد وله تأثير هائل فى النظام السياسى.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن تستعد لوضع الحرس الثورى الإيرانى على لائحة التنظيمات الإرهابية

إيران

أمريكا

الحرس الثورى الإيرانى

العقوبات الأمريكية

البرلمان الإيرانى

أخبار العالم




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة