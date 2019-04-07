ننشر كراسة شروط 1091 قطعة أرض متميزة المطروحة من قبل الإسكان فى 13 مدينة

كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع كراسة1091 قطعة أرض متميزة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى 13مدينة جديدة، بمساحات تتراوح من 450 متر، وحتى 1200 متر.

وطبقا لكراسة الشروط طرحت وزارة الإسكان عدد 1091 قطعة أرض بمدن " أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان والسادات وسوهاج الجديدة والفيوم الجديدة وقنا الجديدة وأسيوط الجديدة وأسوان الجديدة وغرب قنا وطيبة الجددية ومدينة ناصر غرب أسيوط وبرج العرب الجديدة".

وبدأت وزارة الإسكان اعتبارا من اليوم استقبال الراغبين فى الحجز وتسجيل بياناتهم تمهيدا لدفع مقدمات الحجز الخاصة بكل قطعة من خلال الضغط هنا