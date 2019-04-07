video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر كراسة شروط 1091 قطعة أرض متميزة المطروحة من قبل الإسكان فى 13 مدينة

الأحد، 07 أبريل 2019 12:22 م
ننشر كراسة شروط 1091 قطعة أرض متميزة المطروحة من قبل الإسكان فى 13 مدينة وزارة الإسكان
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

ينشر اليوم السابع كراسة1091 قطعة أرض متميزة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى 13مدينة جديدة، بمساحات تتراوح من 450 متر، وحتى 1200 متر.

وطبقا لكراسة الشروط طرحت وزارة الإسكان عدد 1091 قطعة أرض بمدن " أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان والسادات وسوهاج الجديدة والفيوم الجديدة وقنا الجديدة وأسيوط الجديدة وأسوان الجديدة وغرب قنا وطيبة الجددية ومدينة ناصر غرب أسيوط وبرج العرب الجديدة".

وبدأت وزارة الإسكان اعتبارا من اليوم استقبال الراغبين فى الحجز وتسجيل بياناتهم تمهيدا لدفع مقدمات الحجز الخاصة بكل قطعة من خلال الضغط هنا 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإسكان تعلن تفاصيل طرح أراض تجارية وترفيهية بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

وزارة الإسكان

اراضى وزاره الاسكان

الاسكان تطرح اراضى

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

الأراضى المتميزة




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة