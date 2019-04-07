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نادى النيابة الإدارية يوقع بروتوكول تعاون مع المركز القومى للترجمة

الأحد، 07 أبريل 2019 01:47 م
نادى النيابة الإدارية يوقع بروتوكول تعاون مع المركز القومى للترجمة توقيع البروتوكول
كتب عبد الله محمود
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وقع المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية، مع الدكتور أنور مغيث مدير المركز القومى للترجمة التابع لوزارة الثقافة، برتوكولا لتعزيز فرص التعاون بين الجهتين.
 
وصرح المستشار معتز الهلالى رئيس اللجنة العلمية والثقافية بالنادى، بأن البروتوكول يأتى فى إطار خطة اللجنة للموسم الثقافى 2019 والهادفة للنهوض بالمستوى العلمى والثقافى لمستشارى النيابة الإدارية، وذلك من خلال التعاون مع المركز فى إقامة منافذ بيع لإصدارات المركز بنادى النيابة الإدارية الأم وبالنوادى الإقليمية، ومنح الأعضاء نسب خصم على إصدارات المركز المطروحة، فضلا عن التعاون فى مجال ترجمة المؤلفات القانونية الأجنبية ذات الصلة بالعمل القضائى، لافتا إلى أن البروتوكول يشمل التعاون فى مجال إقامة المعارض والندوات الثقافية .
 
 
 

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