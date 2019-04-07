ميناء دمياط يستقبل 15سفينة متنوعة خلال 24ساعة

دمياط معتز الشربينى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 11 سفينة بضائع عامة . بينما غادر 4 سفن حاويات و 11 سفينة بضائع عامة .

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3995 طن قمح، في حين غادر عدد 1054 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 60961 من البضائع العامة منها عدد 121 سيارة نقل محملة بـ 6684 طن قمح .

و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 135512 .بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35751 طنا .

و شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4200 طن يوريا و 5215 طن فوسفات و 1950 طن رمل و 5100 طن علف بنجر و 33 طن أرز .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 280 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 312 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1112 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14805 طن حديد و 9000 طن قمح و 6292 طن خشب و 400 طن أسمنت معبأ و 8300 طن ذرة .