موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تعلن جدول امتحانات أولى ثانوى

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان التعليم جدول امتحان الصف الأول الثانوى وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:





اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى للعام الدراسى الحالى 2018/2019، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة 10 مساء غدا الاثنين، وحتى الساعة الرابعة فجر الثلاثاء، وذلك نظرا لأعمال غسيل الشبكات بالكلور.





تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للصحة، والذى يوافق 7 أبريل من كل عام، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عدد من الإنفوجرافات يسلط من خلالها الضوء على الجهود التى تبذلها الدولة المصرية، لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورفع كفاءتها بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لكافة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية هذا القطاع، والدور الذى يقوم به، وتأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

يجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، 3 زيارات هامة لكلا من غينيا، وكوت ديفوار، والسنغال، فى إطار اهتمام رئيس الجمهورية بفتح آفاق جديدة من التعاون مع دول القارة الإفريقية بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى هذا العام.





التقى وزير النقل المهندس كامل الوزير، بيتر كيفيك السفير المجرى بالقاهرة لبحث آخر مستجدات تفعيل التعاقد المادى لصفقة توريد وتصنيع 1300عربة سكة حديد جديدة للركاب التى سبق توقيعها بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسى المجرى الممثل فى شركة ترانسماش هولدينج، بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.

أكد مسئولون فى حلف شمال الأطلنطى (الناتو) أهمية (الحوار المتوسطى) بين الحلف وعدد من دول البحر المتوسط فى مقدمتها مصر لما لها من ثقل سياسى متنامى وبما يسهم فى تحسين التفاهم وبناء الثقة بين الجانبين ويظهر أهمية العمل بشكل مشترك إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك وبخاصة فى قضايا مكافحة الإرهاب، والتعاون فى إطار برنامج الناتو للعلوم من أجل السلام والأمن، والدفاع السيبرانى.

كتب الرائد ماجد عبد الرازق، معاون مباحث قسم النزهة، والذى استشهد فجر اليوم الأحد أثناء فحص إحدى السيارات الملاكى فى شارع طه حسين، دعاء على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".