مليارات الطيور تموت سنويا فى أمريكا بسبب ناطحات السحاب "الزجاجية"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن العلماء يقدرون أن ما لا يقل عن 100 مليون، وربما ما يصل إلى مليارات الطيور تموت كل عام في الولايات المتحدة بسبب الاصطدام مع المباني، وخاصة ناطحات السحاب المغطاة بالزجاج أو المضيئة.

وأوضحت أن نشطاء الحفاظ على البيئة تمكنوا من تشكيل فكرة أفضل في تقرير عن المدن الأمريكية الأكثر دموية بالنسبة للطيور.

وتعد شيكاغو المدينة الأمريكية الأكثر خطورة بالنسبة للطيور، حيث تمتلك الكثير من المبانى الزجاجية ذات الارتفاع الشاهق والتى تقع فى طريق الطيور أثناء هجرتها، وأوضح التقرير أن أكثر من 5 ملايين طائر من ما لا يقل عن 250 نوعا مختلفا تطير عبر المدينة كل فصلي خريف وربيع.

وأوضح التقرير أن الطيور تسافر مرتين فى السنة وتعبر آلاف الأميال، متجهين شمالًا في فصل الربيع من أمريكا الوسطى والجنوبية، عبر البحيرات العظمى إلى كندا، والعودة جنوبًا في الخريف.

وأوضح التقرير أن مانهاتن كذلك تعد فخا آخر للطيور خاصة تلك المهاجرة، وذلك نظرا لوجود الكثير من ناطحات السحاب.

وقالت سوزان إلبن، مديرة علوم الحفظ والعلوم في نيويورك، وهي إحدى المنظمات الرائدة في مجال حماية حياة الطيور: "الطيور تهبط أحيانا، مثل الرصيف في مكان ما، وعندما يأتي ضوء النهار، ويريدون الحصول على المزيد من الطعام، يطيرون إلى شجرة ولكنهم فى الحقيقة يطيرون نحو انعكاس الشجر على المبانى الزجاجية،... ثم يصطدمون في الزجاج، وبعدها يموتون."

معظم الطيور المهاجرة عبر الولايات المتحدة تفعل ذلك في الليل، عندما يكون المجال الجوي باردًا وهادئًا - وينتهي في كثير من الأحيان بالتجول في المدن لأن توهجها يبرز، لقد عرف العلماء منذ زمن طويل أن الطيور تنجذب إلى الضوء، لذلك عندما تطير فوق مدينة مشرقة في الليل، فإنها تنجذب إليها بشكل طبيعي، غير مدركة أنها في منطقة خطرة.

أي مدينة ذات هياكل زجاجية وأضواء ساطعة في الليل تكون فخا، ولكن بعضها أكثر خطورة على الطيور من غيرها.