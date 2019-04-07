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مطارات إسبانيا تبدأ إضرابا فى عيد الفصح احتجاجا على انخفاض الرواتب

الأحد، 07 أبريل 2019 01:17 م
مطارات إسبانيا تبدأ إضرابا فى عيد الفصح احتجاجا على انخفاض الرواتب مطارات
كتبت فاطمة شوقى
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أعلن الموظفون فى مطارات إسبانيا عن تنظيم اضرابات فى 20 أبريل احتجاجا على انخفاض الرواتب الشهرية، ووفقا لصحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية فإنه من الممكن أن يتأثر مئات المسافرين خلال عيد الفصح من الذين يعتزمون السفر بين 15-24 أبريل فى المطارات الإسبانية.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الموظفين فى مطارات إسبانيا يبلغ عددهم 60 ألف موظف، وتقول نقابات صناعة الطيران فى إسبانيا إنها لا تزال مستعدة للتفاوض بشأن الأجور والشروط، ولكن بشرط عدم الدخول فى إضراب 20 أبريل، مشيرة إلى أن الإضراب سيؤثر على جميع المطارات الإسبانية، حيث يؤثر الإضراب على خدمات القطاع المدنى، والنقل الأرضى، والطائرات، والركاب، والبضائع والبريد.
 
وأوضحت الصحيفة أن النقابة قدرت إلغاء 200 رحلة يومية خلال أيام الاضراب، وهذا سيتسبب فى خسائر كبيرة، حيث فى آخر إضراب لشركات الطيران والذى كان فى نوفمبر 2018 تم إلغاء مجموعة من 150 رحلة فى خلال ثلاثة أيام، ولكن هذا الاضراب يتزامن مع عيد الفصح.
 
 

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اسبانيا

مطارات اسبانيا

رحلات الطيران

عيد الفصح




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